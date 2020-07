SlowForward und DanceAbility Veranstaltung im öffentlichen Raum

Per E-Mail teilen

Am 23. und am 25. Juli 2020 finden am Vorplatz Bahnhof Wien Mitte SlowForward und DanceAbility Veranstaltungen statt.

Caritas Wien

Tanzen, das für alle Menschen offen ist, für erfahrene Tänzerinnen und Tänzer, sowie für Menschen mit und ohne Behinderungen. Performerinnen und Performer entfalten sich künstlerisch und arbeiten an ihrer gemeinsamen Bewegungssprache. Das ist DanceAbility.

Bei SlowForward soll die langsame Bewegung die Performerinnen und Performer ins Zentrum ihrer ureigenen Bewegung führen.

Wer daran interessiert ist, einen Einblick in diese Tanzformen zu bekommen, hat jetzt die Möglichkeit dazu.

Am Donnerstag, den 23. Juli und am Samstag, den 25. Juli 2020 findet jeweils ab 17:00 Uhr eine SlowForward und DanceAbility Veranstaltung am Vorplatz Bahnhof Wien Mitte, Landstraße Hauptstraße 1c statt.