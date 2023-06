Sonderzuwendung für LICHT INS DUNKEL – ein Zeichen des Vertrauens und für mehr Inklusion

Der Verein LICHT INS DUNKEL freut sich über die Entscheidung im Nationalrat, einen Teil der Spenden des abgelaufenen Geschäftsjahres aufgrund des 50-jährigen Bestehens der Aktion zu verdoppeln.

„Wir sehen dies als Vertrauensvorschuss und gleichzeitig als Auftrag wichtige und notwendige Schritte für die Gestaltung einer inklusiveren Gesellschaft umzusetzen“, meint die Präsidentin von LICHT INS DUNKEL, Mag.a Ines Stilling.

Die vollständige Summe von 14,4 Mio. Euro wird dem neu geschaffenen Innovationsfonds zugeführt, durch den in den nächsten Jahren inklusive Leuchtturmprojekte ermöglicht werden sollen. Ein externer Expert*innen-Beirat wird die eingereichten Projekte bewerten und auswählen.

Diese Projekte sollen gemeinsame neue Wege in allen gesellschaftlichen Bereichen des Lebens für Menschen mit und ohne Behinderungen ermöglichen. Präsidentin Stilling sagt:

Das Ziel soll sein, dass diese Projekte in ihrer Wirkung so stark sind, um in letzter Konsequenz und nach Ablauf des Unterstützungszeitraums von 3 Jahren durch die öffentliche Hand weiterfinanziert werden.