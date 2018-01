Deutsche Sozialbehörde verteilt Hüllen damit aus Schwerbehindertenausweis ein „Schwer-in-Ordnung-Ausweis wird

Kein Scherz: Sozialbehörde verteilt nun Hüllen, damit der deutsche Schwerbehindertenausweis zu einem "Schwer-in-Ordnung-Ausweis" wird

„Die 14-jährige Hannah ist voller Ideen. Das Mädchen mit Downsyndrom hat einen Schwerbehindertenausweis, hat aber keine Lust, derart stigmatisiert zu werden. Darum hat sie für das Dokument eine bessere Idee“ berichtete 2017 die Welt. Sie wollte einen „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“.

Monate später wurde bekannt, dass Behörden an der Idee Gefallen gefunden hatten und Hüllen produzierten.

Am 2. Jänner 2018 war es nun soweit. Rheinland-Pfalz ist eines der ersten Bundesländer, das den Wunsch nach einem „Schwerinordnungausweis“ umgesetzt hat. Und so sieht die Ergänzung – nämlich die Hülle – zum Ausweis aus.

Auch ein Bild von der Übergabe der ersten Hüllen zur Umwandlung des deutschen Schwerbehindertenausweis in einen „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ gibt es schon.

MIN @Sabine_Baetzing übergibt die ersten #schwerinordnung-Ausweise in #RLP an Menschen mit #Behinderung, die beim Integrationsdienst der Heinrich-Kimmle-Stiftung in #Pirmasens beschäftigt sind. Botschaft: Wir sehen zuerst die Persönlichkeit, nicht das Handicap. pic.twitter.com/TQz8lKJfhd

— Soziales_RLP (@Soziales_RLP) December 20, 2017