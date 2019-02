Was die Sozialministerin an dem Reformentwurf zur Mindestsicherung noch ändern will

Die von der Regierung geplante Reform der Mindestsicherung ist höchst umstritten - rund 140 Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf (fast alle ablehnend) langten ein. In Kleinigkeiten könnte sich der Entwurf noch ändern, kündigte die Sozialministerin in der ORF-Pressestunde an und verwies auf ein Beispiel aus dem Behindertenbereich.

ORF

Im Interview in der ORF-Pressestunde vom 3. Februar 2019 stand Sozialministerin Beate Hartinger-Klein Rede und Antwort zu aktuellen Themen, die sie als Sozial- und Gesundheitsministerin betreffen.

Natürlich wurde in der Sendung auch das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (und damit die Reform der Mindestsicherung) besprochen. Grundsätzlich hielt sie an dem sehr umstrittenen Gesetzesentwurf fest, will aber in der einen oder anderen Stelle noch einen „Feinschliff“ durchführen.

Sie erwähnte beispielsweise Themen, die behinderte Menschen sehr betreffen.

Teile des Interviews

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ): … Und jeder Österreicher und Österreicherin soll die Möglichkeit haben, wenn sie nicht mehr psychisch und physisch in der Lage ist, also entsprechend hier also diese Leistungen, diese Mindestsicherung also auch zu beziehen, auch wenn, natürlich behinderte Menschen etc. … Natürlich hat es also in diesem Begutachtungsprozess 140 Stellungnahmen gegeben, ein Papier von fast 2 000 Seiten, wobei sehr viele Dinge natürlich redundant sind. Aber wir haben uns das jetzt wirklich die Zeit genommen. Ich nehme also jede Stellungnahme sehr, sehr ernst. Und wir haben uns das jetzt angeschaut und sind gerade dabei, noch Feinschliffe bei den Erläuterungen, bei den Erklärungen zu machen, damit es verständlicher ist. Manches war anscheinend nicht so verständlich. Und wir werden auch, auch noch Kleinigkeiten adaptieren. Zu Ihrer Frage dann noch: Was vor allem also die Häftlinge betrifft oder die Wohngemeinschaft für Behinderte, das werden wir also sicher machen. Die anderen Dinge möchte ich jetzt noch nicht verraten, aber es sind eher Kleinigkeiten. Annette Gantner (OÖN-Oberösterreichische Nachrichten): Bei den Bedarfsgemeinschaften heißt es dann eben, die Behinderten einzeln gesehen werden und nicht als Hausgemeinschaft. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ): Genau, genau, richtig, genau.

Teile des Interviews (Video)