Wenn es keine einfache Lösung gibt …

Per E-Mail teilen

Gedanken zur Diskussion um Gender-Zeichen und Barrierefreiheit. Ein Kommentar.

BilderBox.com

Die Diskussion um gendergerechtes Schreiben fokussiert zur Zeit fast ausschließlich auf die Frage, welches der drei Zeichen – Gender_Gap, Gender*Stern oder Gender:Doppelpunkt – verwendet werden soll. In der LGBTQI+-Community gibt es dazu keinen einheitlichen Standpunkt.

Teilweise wird darauf hingewiesen, dass Gender_Gap und Gender*Stern Symbole sind, die aus der eigenen Gruppe kommen, während der Gender:Doppelpunkt quasi eine Erfindung von außen ist.

Ein wesentlicher Aspekt der Diskussion um die Genderzeichen ist die Frage, welches von ihnen barrierefrei ist. Im Blick (oder besser im Ohr) hat man hier vor allem blinde Personen, die Sprachausgabeprogramme nutzen. Diese Programme lesen das jeweilige Zeichen teilweise vor, was – insbesondere bei häufiger Verwendung – eine deutliche Beeinträchtigung des Leseflusses darstellen kann.

Die erfreuliche Seite dieser breit geführten Diskussion ist, dass sie zeigt, dass das Bewusstsein für die Bedeutung digitaler Barrierefreiheit stark gewachsen ist. Gleichzeitig beobachte ich in diesen Diskussionen den Druck, dass eines der Zeichen von Betroffenen als barrierefrei definiert werden MUSS.

Das führt zu endlosen Verhandlungen über Einstellungsmöglichkeiten von Sprachprogrammen

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) hat in einer Stellungnahme die Problematik der Genderzeichen für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung klar aufgezeigt und gleichzeitig dabei eine Verwendung des Gender*Sterns empfohlen, wofür er teilweise heftig kritisiert wurde.

Die deutsche Überwachungsstelle des Bundes für Barrierefreiheit in der Informationstechnik (BFIT-Bund) verkürzt diese Darstellung und gibt eine Empfehlung für den Gender*Stern als barrierefreie Lösung ab, wobei auf eine Studie Bezug genommen wird, die ebenfalls auf deutliche Kritik stößt.

Die Einengung der Diskussion auf Sprachausgabesysteme für Menschen mit Blindheit ignoriert die große Mehrheit aller lesenden Menschen, für die Sonderzeichen in einem Text eine Barriere darstellen können: Menschen mit hochgradiger Sehbehinderung, die Texte stark vergrößern müssen, Menschen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche und Menschen mit Konzentrationsstörungen, Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind und möglicherweise noch einige mehr, die auch mir aktuell noch nicht bewusst sind.

Wenn man die Bedarfe aller dieser Gruppen ernst nimmt, wird schnell klar, dass eine Standardisierung, wie die WCAG-Richtlinien für Barrierefreiheit im Web sie anstreben, hier an ihre Grenzen stößt.

Hinzu kommt noch, dass die Darstellung der einzelnen Zeichen je nach verwendeter Hilfstechnologie variiert. Denn anders als vom BVIT-Bund behauptet, erfüllt der Gender*Stern und auch keines der anderen Genderzeichen das WCAG-Kriterium der Robustheit, nämlich unabhängig von verwendeter Soft- und Hardware gleich gut (oder in diesem Fall gleich nicht) wahrnehmbar zu sein.

Tatsache ist also, dass – egal welches Genderzeichen bevorzugt wird – es immer eine größere Anzahl von lesenden Menschen geben wird, für die es eine Barriere darstellt.

Für alle, die sich ernsthaft mit Vielfalt auseinandersetzen, sollte dies keine allzu große Überraschung sein, denn:

Menschen mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung sind genauso wenig eine homogene Gruppe, wie es LGBTQI+-Menschen sind. Wer Vielfalt ernst nimmt, darf keine Einheitslösungen erwarten.

Was kann die Lösung sein?

Keinesfalls der Druck auf Betroffene, etwas als barrierefrei auszugeben, das nicht barrierefrei ist. Und ebenso müssen wir deutlich gegen eine Methode auftreten, die auch in anderen Bereichen gern angewandt wird, wo unterschiedliche Barrierefreiheitsanforderungen aufeinandertreffen. Nämlich, dass gesagt wird: „Wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann machen wir eben nichts. Selbst schuld!“

Einen Lösungsansatz hat unter anderem der Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich (BSVÖ) in einem Artikel zur Pride-Week aufgezeigt: Es gibt viele Möglichkeiten genderneutraler Formulierungen – z.B. Arbeitskraft, Bedienstete usw.

In der Realität – wenn schnell etwas geschrieben werden muss -, ist es aber jedenfalls einfacher, ein Zeichen zu tippen, als sich andere Worte zu überlegen oder zu recherchieren. Für diesen Fall oder wenn es keine Möglichkeit einer neutralen Formulierung gibt, empfiehlt der BSVÖ übrigens – anders als der DBSV – den Gender:Doppelpunkt – Vielfalt!

Ich denke, die Diskussion sollte auf einer ganz anderen Ebene geführt werden.

Zunächst müssen alle – sowohl die direkt Betroffenen aus der LGBTQI+-Community und Menschen mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung als auch alle, die sich darüber hinaus mit gendergerechter Sprache und/oder Barrierefreiheit beschäftigen, eine Tatsache anerkennen und aushalten:

Im absolut berechtigten Interesse und in Solidarität mit der von vielfältiger Diskriminierung betroffenen Gruppe der LGBTQI+-Personen wird für Teile einer anderen ebenfalls von vielfältiger Diskriminierung betroffenen Gruppe der Personen mit Behinderung bzw. Beeinträchtigung eine Barriere eingezogen.

Und nun ist es an der LGBTQI+-Community, sich ebenfalls solidarisch mit den absolut berechtigten Interessen von Menschen mit Behinderung zu zeigen. Dazu gehört, endlich für Barrierefreiheit aller Orte und Veranstaltungen im LGBTQI+-Spektrum zu sorgen.

Weiters gilt es, Ableismen und Ageismen in der eigenen Bezugsgruppe zu reflektieren, denn die Buntheit des Regenbogens umfasst nicht nur die medial bevorzugten jungen, dynamischen Menschen, sondern auch Menschen mit Behinderung und ältere Menschen. Und schließlich kann man sich mit Anliegen solidarisieren, die auf den ersten Blick gar nichts mit der eigenen Bezugsgruppe zu tun haben, wie z.B. Persönliche Assistenz für alle, die es brauchen.

Wechselseitige Solidarität und Unterstützung unter marginalisierten Gruppen wäre generell ein gesellschaftspolitisch wichtiges und kluges Vorgehen. Es bedeutet eine Stärkung für alle.

Es verhindert, dass Politik und Gesellschaft versuchen, benachteiligte Gruppen klein und einzeln zu halten, indem man sie (finanziell) gegeneinander ausspielt. Und es ist ein klares Zeichen gegenüber einer scheinbaren Mehrheitsgesellschaft, die alles, was nicht einem bestimmten Standard entspricht, an den Rand drängen will.

Dies wird in Zukunft für alle notwendig sein, wenn die Politik uns einreden will, dass wir uns gesellschaftliche Gleichstellung aller gerade nicht leisten können.

Zum Abschluss noch eine Anmerkung zum Thema Leichte Sprache

Gender-Sonderzeichen sind in Leichter Sprache ein absolutes No-Go. Keinesfalls sollte aber unter dem Aufhänger der Leichten Sprache jeweils nur die männliche Form verwendet werden. Gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten werden von ihrem Umfeld häufig nicht in ihrer Geschlechtsidentität wahrgenommen und respektiert.

Sprache schafft Bewusstsein und die Verwendung jeweils der weiblichen und männlichen Form – Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter – auch in leichter Sprache kann für Frauen und Männer mit Lernschwierigkeiten dazu beitragen, mehr Selbstbewusstsein in der eigenen Geschlechtsidentität zu entwickeln.