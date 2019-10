Wiener Sportstars 2019 im Rathaus geehrt

Per E-Mail teilen

In einer Gala am 2. Oktober 2019 wurden Sportlerinnen und Sportler in sieben Kategorien geehrt.

stadtwienmarketing/ChristianJobst

„Ich gratuliere allen Nominierten und natürlich den Gewinnerinnen und Gewinnern des heutigen Abends“, sagte der Wiener Sportstadtrat Peter Hacker bei der Preisverleihung und führte aus: „Ihr leistet Außergewöhnliches für den Wiener Sport – als Botschafter für die Stadt und als Vorbilder für Jung und Alt. Es freut mich sehr, dass wir diese großartigen Leistungen mit diesem Gala-Abend würdigen und Danke sagen können.“

Im Rahmen der 10. Sportstars-Jubiläumsgala u.a. ausgezeichnet:

Behindertensportler des Jahres: Hager Hubert / Rollstuhlbasketball

/ Rollstuhlbasketball Behindertensportlerin des Jahres: Neudolt Katrin / Badminton

Katrin Neudolt ist für Badminton Mödling sowie den Wiener Gehörlosen Sportclub 1901 (Mitgliedsorganisation des Wiener Behindertensportverbandes) sportlich außerordentlich erfolgreich, berichtete BIZEPS vor wenigen Wochen.