Wir müssen reden – wieder einmal über Bildung

Was genau hat Freiheit mit Covid-19 zu tun? Was genau hat Selbstbestimmung mit Covid-19 zu tun? Was genau hat Österreich und Volk mit Covid-19 zu tun? Der Reihe nach. Ein Kommentar.

Derzeit gibt es sehr viele Demonstrationen. Eine Demonstration bedeutet: Mehrere Menschen gehen auf die Straße. Diese Menschen sind entweder für oder gegen eine Sache/ein Thema. Sie schreien laut heraus: Das passt uns. Oder: Das passt uns nicht.

Bei den Demonstrationen derzeit geht es um Covid-19. Covid-19 ist auch bekannt als Corona-Virus. Diese Krankheit gibt es nun bereits seit einiger Zeit.

Gegen Covid-19 gibt es derzeit noch keine Heilung. Aber es gibt eine Impfung. Diese Impfung verhindert die Krankheit zwar nicht. Aber sie hilft, dass jemand nicht ganz so schwer erkrankt.

Derzeit gibt es viele Menschen, die sagen: Ich will diese Impfung nicht. Und diese Menschen gehen dann auch demonstrieren.

Das ist an sich ok.

Was aber nicht ok ist:

Diese Menschen benützen keine Masken. Sie sind großteils nicht geimpft. Sie stecken dabei möglicherweise nicht nur sich an. Sondern auch andere Menschen. Und sie brauchen am Ende ein Bett in einer Intensivstation. Und sie nehmen dieses Bett jemandem anderen weg. Jemandem, der sich nicht so verhalten hat.

Und diese Menschen demonstrieren sogar vor Krankenhäusern. Diese Menschen glauben: Dort ist gar niemand mit Covid-19. Diese Menschen glauben: Das ist alles eine Lüge.

Diesen Menschen ist einfach nicht zu helfen.

Diese Menschen schreien: Wir wollen unsere Freiheit.

Aber diese Menschen wissen gar nicht, was Freiheit ist. Meine Freiheit endet nämlich dort, wo die Freiheit anderer eingeschränkt wird.

Diese Menschen schreien: Wir wollen Selbstbestimmung.

Aber diese Menschen wissen gar nicht, was Selbstbestimmung ist. Selbstbestimmung gibt es dann, wenn ich für mich selbst entscheide. Nicht, wenn ich mich manipulieren lasse. Manipulieren bedeutet: Ich sage, was mir andere sagen. Ich denke darüber nicht nach. Ich sage es einfach auch so. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, warum.

Diese Menschen gefährden andere Menschen.

Was diesen Menschen fehlt, ist Bildung und Wissen.

Es gibt ein Recht auf Bildung.

Aber diese Menschen haben sich nicht gebildet. Und sie sind nicht gebildet. Ihnen ist egal, was die Menschheit in Jahrtausenden an Wissen angesammelt hat. Sie sagen: Stimmt alles nicht. Nur können sie das gar nicht beurteilen. Das bedeutet: Sie wissen nicht, was sie sagen und was sie tun. Sie reden es einfach nach.

Das zeigt sich an einem besonders deutlich: Bei diesen Demonstrationen sind Leute mit Österreich-Fahnen. Und es sind Leute dabei, die antisemitisch und rassistisch sind. Antisemitisch bedeutet: Ich habe etwas gegen Juden. Ich verhalte mich sehr schlecht gegenüber Juden. Rassistisch bedeutet: Ich habe etwas gegen Menschen, die in irgendeiner Form anders sind als ich. Ich verhalte mich sehr schlecht gegenüber diesen Menschen.

Diese Menschen schreien: Wir sind das Volk. Erstens: Wer ist ‚wir‘? Und zweitens: Was hat das mit Covid-19 zu tun?

Bildung ist die Grundlage für Nachdenken (Reflexion). Wenn ich nichts weiß, kann ich nicht nachdenken. Ich kann Informationen nicht verarbeiten. Das bedeutet: Ich höre etwas. Ich lese etwas. Aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Daher kann ich das Ganze dann auch nicht beurteilen. Ich habe also keine eigene Meinung dazu. Ich plappere einfach nach, was andere sagen.

Wieso reden also genau diese Menschen von Diktatur?

Diktatur bedeutet: Jemand sagt mir ganz genau – das darfst du machen, das darfst du nicht machen.

Diese Menschen machen derzeit genau das, was eine Diktatur will: Sie plappern unüberlegt alles nach. Sie lassen sich manipulieren. Sie haben keine eigene Meinung.

Es ist einfach nur traurig.

Die derzeitigen Situation zeigt eines so klar: Bildung kann enorm viel bewirken. Bildung ist extrem wichtig für unser Zusammenleben.

Unlängst war ich in einem Geschäft. Da stand ein Mann ohne Maske und brüllte herum. Er sagte: Ich bin deshalb kein Nazi.

Nazi bedeutet: Ich bin rassistisch. Ich bin antisemitisch. Ich glaube, ich bin etwas Besseres. Nazi ist ein kurzes Wort für Nationalsozialisten. Vor vielen Jahren (1933 bis 1945) waren Nazis politisch an der Macht.

Solche Menschen haben eines nicht verstanden: Wenn Nazis bei einer Covid-19-Demonstration dabei sind, gehe ich nicht mit. Dann gröle ich nicht mit. Wenn ich das tue, darf ich mich auch nicht aufregen, wenn dann jemand sagt: Du bist ein Nazi.

Wir müssen reden.

Warum lassen sich viele von uns einfach benutzen? Warum denken so wenige Menschen nach?

Bildung würde viele Menschen unterstützen. Sie könnten selbstbestimmte Entscheidungen treffen. Und sie könnten ihre Freiheit ausleben – als Gesellschaft, und ohne dass sie andere Menschen einschränken.