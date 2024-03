Der 3. HERBERT PICHLER CUP: Ein Turnier für Inklusion und Zusammenhalt

Per E-Mail teilen

In Gedenken an Herbert Pichler, einen unermüdlichen Kämpfer für die Rechte behinderter Menschen, versammelt der HERBERT PICHLER CUP am 7. April 2024 zahlreiche Personen zu einem Tag voller Sport und Solidarität.

Am 7. April 2024 versammeln sich wieder zahlreiche Personen im Freizeitzentrum Perchtoldsdorf, um den 3. HERBERT PICHLER CUP auszutragen – ein Fußballturnier, das weit mehr als nur sportlichen Wettbewerb symbolisiert.

Benannt nach Herbert Pichler, einem leidenschaftlichen Verfechter der Rechte behinderter Menschen in Österreich, repräsentiert der Cup die tiefe Verwurzelung von Inklusion, Gleichberechtigung und des gemeinsamen Strebens nach einer Gesellschaft, in der jeder Mensch, unabhängig von Fähigkeiten oder Hintergrund, seinen Platz findet.

Die Siegfried Ludwig-Halle im Freizeitzentrum Perchtoldsdorf wird dabei zum Schauplatz eines inklusiven Fußballturniers, dessen Teams sich aus Menschen mit und ohne Behinderungen sowie verschiedenen Geschlechtern zusammensetzen.

Inspiriert von Herbert Pichlers Überzeugungen sind die Mannschaften nach bekannten Fußballvereinen und gesellschaftlichen Werten benannt, wie beispielsweise „Real Respekt“ und „Inter Inklusion“. Diese kreative Namensgebung spiegelt die Verbindung zwischen sportlichem Ehrgeiz und einem tieferen wertebasierten Engagement wider.

Die Veranstaltung bietet nicht nur spannende Fußballspiele, sondern auch ein Rahmenprogramm. Von einem kostenlosen Shuttle-Bus, der die Teilnehmenden vom Wiener Westbahnhof zum Turnier und zurück bringt, bis hin zu einem XXL-Tombola-Erlebnis und Verpflegungsangeboten vor Ort – der HERBERT PICHLER CUP ist ein Fest der Freude, der Erinnerung und der gemeinsamen Zukunftsvision.

Herbert Pichler, der sein Leben der Verbesserung der Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen widmete, hat ein Vermächtnis hinterlassen, das durch den HERBERT PICHLER CUP lebendig gehalten wird. Sein Einsatz für Inklusion und Gleichberechtigung findet in diesem Turnier eine Fortsetzung, die Menschen zusammenbringt und im Sport eine gemeinsame Sprache findet.

Der 3. HERBERT PICHLER CUP ist somit mehr als ein sportliches Ereignis; es ist ein lebendiges Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Organisator Nikolas Karner, Obmann von SPIELERPASS, hält fest:

Wir freuen uns sehr, dich beim HERBERT PICHLER CUP begrüßen zu dürfen und stehen dir bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Informationen: Verein SPIELERPASS, office@SPIELERPASS.at, +43 664 14 50 326

Rückblick auf den 2. HERBERT PICHLER CUP