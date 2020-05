Kontrollfunktion der Volksanwaltschaft dringend gebraucht

Aufgrund der Corona-Krise dürfen derzeit viele ältere Menschen, die in Heimen wohnen, diese nicht mehr verlassen. Die Volksanwaltschaft erklärt diese Maßnahme für rechtlich nicht abgedeckt.

Volksanwaltschaft

Wie im STANDARD berichtet, dürfen manche Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen derzeit ihre Einrichtungen nicht verlassen.

Diese Ungleichbehandlung zum Rest der Bevölkerung stößt bei der Volksanwaltschaft auf Kritik. Diese ist zudem noch mit einem weiteren Problem konfrontiert.

Kontrollbesuche der Volksanwaltschaft derzeit nicht möglich

Die Volksanwaltschaft und deren Kommissionen besuchen im Zuge der präventiven Menschenrechtskontrolle unangemeldet Pflege- und Altenheime. Aufgrund der Corona-Krise musste die Volksanwaltschaft diese Besuche bis auf Weiteres einstellen. Derzeit kommt es aber gerade in Heimen zu Beschwerden, dass Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr hinaus dürften, sagt Volksanwalt Bernhard Achitz gegenüber dem STANDARD.

Dieses Vorgehen sei rechtlich nicht gedeckt, meint Achitz weiter. Er fordert eine Rechtsgrundlage zu schaffen, die dann auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft werden solle oder eine Möglichkeit zu finden, damit sich die Bewohnerinnen und Bewohner frei bewegen können. Achitz kündigt zudem an, die persönlichen Kontrollen durch die Volksanwaltschaft bald wieder aufnehmen zu wollen.

Dem stimmt auch Ernst Berger, ehemaliger Leiter einer Besuchskommission der Volksanwaltschaft zu:

Die Wiederaufnahme dieser Besuche unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen ist dringlich.

Besonders in Einrichtungen mit Personalmangel bestünde das Risiko, dass Bewohnerinnen und Bewohner durch „technische Hilfsmittel“ wie zum Beispiel das Abnehmen einer Türschnalle in ihrer Freiheit beschränkt werden. Bereits am 8. April 2020 wurde das Gesundheitsministerium um Instruktionen gebeten, wie Kontrollen künftig sicher stattfinden können. Beim Ministerium bestätigt man, dass ein Schreiben ankam, man sei mit der Volksanwaltschaft in Kontakt.

Nicht nur die Volksanwaltschaft ist alarmiert. Bewohnerinnen- und Bewohnervertreter aus anderen Bundesländern schildern unangebrachte Quarantänemaßnahmen und äußern ihre Besorgnis über die fehlenden Kontrollen in Heimen. Auch sie fordern die Situation bald wieder zu normalisieren.