Menschen mit Behinderungen demonstrieren in ganz Österreich für ihre Rechte #InklusionsDemo

INKLUSIONS-DEMO am 28. September 2022

Österreichischer Behindertenrat

Am 28. September wird in ganz Österreich gegen die Unterlassung der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention protestiert.

Von 11:00 bis 13:00 Uhr finden auf dem Wiener Ballhausplatz und in Landeshauptstädten Protestkundgebungen und Mahnwachen statt. In Wien rechnet man mit hunderten Teilnehmer*innen.

Auslöser für diesen öffentlichen Protest ist der völlig ungenügende Nationale Aktionsplan (NAP) Behinderung. Dieser wurde trotz massiver Kritik von Interessenvertretungen von und für Menschen mit Behinderungen am 6. Juli 2022 vom Ministerrat beschlossen. Bereits 2008 wurde die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen von Österreich unterzeichnet.

Noch immer haben jedoch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen nicht den gleichen Zugang zu Bildung, wie jene ohne Behinderungen.

Noch immer ist Barrierefreiheit die Ausnahme und nicht die Regel.

Noch immer können viele Menschen mit Behinderungen nicht selbstbestimmt Leben, weil sie keinen Zugang zu Persönlicher Assistenz haben.

Jetzt stehen auch noch harte Zeiten mit explodierenden Preisen bevor. Viele Menschen mit Behinderungen sind in ihrer Existenz bedroht und haben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Es bleibt uns nichts anderes mehr übrig, als auf die Straßen zu gehen, um für unsere Menschenrechte einzutreten , erklärt Klaus Widl, Interimspräsident des Österreichischen Behindertenrates.

Menschen mit Behinderungen fordern von der Bundesregierung und den Landesregierungen

ein inklusives Bildungssystem

bedarfsgerechte, bundeseinheitliche Persönliche Assistenz

barrierefreie Gebäude, Kommunikation und Online-Anwendungen

existenzsichernde Arbeit

Teuerung kompensieren und Armut bekämpfen

Protestkundgebungen und Mahnwachen am 28. September von 11:00 bis 13:00 Uhr

In allen Landeshauptstädten protestieren Menschen mit und ohne Behinderungen für Inklusion:

Wien , Ballhausplatz

, Ballhausplatz Bregenz , Platz vor dem Vorarlberger Landhaus, Römerstraße 15

, Platz vor dem Vorarlberger Landhaus, Römerstraße 15 Eisenstadt , Landhaus, Europaplatz 1

, Landhaus, Europaplatz 1 Innsbruck , Annasäule, Maria-Theresien-Straße 18

, Annasäule, Maria-Theresien-Straße 18 Klagenfurt , Arnulfplatz 1

, Arnulfplatz 1 Linz , Landhausplatz (auf der Seite der Altstadt)

, Landhausplatz (auf der Seite der Altstadt) Salzburg , Mozartplatz

, Mozartplatz St. Pölten, Landhaus Boulevard 1

Medienvertreter*innen vernetzen wir gerne mit Interviewpartner*innen vor, während und nach der Demonstration. Regionale Ansprechpartner*innen finden Sie auf der Website des Behindertenrates.

INKLUSIONS-DEMO

Datum: 28.09.2022, 11:00 – 13:00 Uhr

Ort: Ballhausplatz

1010 Wien, Österreich

Url: http://www.behindertenrat.at/demonstration