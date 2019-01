Novelle des Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetzes sorgt für Kritik

Die Gesetzesänderung soll den Tätigkeitsbereich der Rettungsdienste von jenem der Fahrtendienste abgrenzen. Fahrtendienstanbieter befürchten aber nun Job-Abbau und auch die Wahlfreiheit von Menschen mit Behinderungen könnte gefährdet sein.

TechLine

Mit der Gesetzesänderung des Wiener Rettungs- und Krankentranssportgesetzes durch den Landtag im November 2018 soll der Zuständigkeitsbereich von Krankentranssporten klar von jenem der Fahrtendienste abgegrenzt werden.

Wie aus diversen Stellungnahmen hervorgeht, sorgt die geplante Gesetzesänderung für Kritik. So befürchten Kritikerinnen und Kritiker, dass durch die Gesetzesänderung Fahrtendienstanbieterinnen und Fahrtendienstanbieter vom Markt gedrängt werden könnten.

Der Grund für diese Befürchtungen sind Formulierungen im Gesetzestext, die zu einer problematischen Auslegung führen könnten. So ist zum Beispiel ein Krankentranssport dann notwendig, wenn jemand liegend oder sitzend transportiert werden muss.

Eine gewerbsmäßige Beförderung von Menschen mit Behinderungen, das heißt durch einen Fahrtendienst, ist nur dann gestattet, so heißt es im Gesetzestext § 4 Abs. 1, wenn vor, während oder nach dem Transsport keine medizinische Notwendigkeit einer Betreuung durch Sanitäterinnen oder Sanitäter gegeben ist.

Ab nun zwangsweise mit der Rettung abholt?

Das könnte Auswirkungen für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer haben und zwar in dem Sinn, dass sie künftig nicht frei entscheiden können, ob sie mit einem Fahrtendienst oder einem Krankentransport zur Therapie oder ins Krankenhaus gefahren werden möchten.

Wahlfreiheit für Menschen mit Behinderungen und kein Monopol der Krankentransporte

Kritik kommt natürlich von den Wiener Fahrtendiensten, wie auf VIENNA.AT, KRONE und im ORF „Wien heute“ berichtet, befürchten diese durch die Neuregelung einen Stellenabbau von bis zu 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Wirtschaftskammer Wien äußert sich hierzu in einer Stellungnahme. Laut dieser ist es von zentraler Bedeutung, dass durch die Gesetzesänderung private Teilnehmerinnen und Teilnehmer – also Fahrtendienstanbieterinnen und Fahrtendienstanbieter – nicht vom Markt gedrängt werden.

Dem schließt sich auch die Arbeiterkammer Wien an. So könne man durch den vorliegenden Entwurf, medizinisch nicht notwendige Rettungstransporte nicht mehr auf ökonomisch, günstigere Vertragsfahrtendienste verlagern. Die Reform geht aber auch zulasten der Wiener Gebietskrankenkasse. Diese muss ohne Not plötzlich für Fahrten deutlich mehr Geld zur Verfügung stellen, das an anderer Stelle fehlen wird.

Die Regelungen werden ab 1. April 2019 gelten.