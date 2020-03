Sozialministerium: Barrierefreies und englischsprachiges Informationsangebot zum Thema Coronavirus weiter ausgebaut

Per E-Mail teilen

Das Sozialministerium baut im Zuge seines Kommunikationsschwerpunktes zum Thema Coronavirus auch sein barrierefreies und fremdsprachiges Angebot an Informationen weiter aus.

BKA / Hans Hofer

„Wir sind sehr bestrebt, unser barrierefreies Informationsangebot ständig zu erweitern, seit gestern sind etwa zwei neue Gebärdensprach-Videos zum Thema Coronavirus auf unserer Webseite verfügbar. Gebärdensprachdolmetscher werden auch verstärkt bei unseren Pressekonferenzen zum Einsatz kommen. Entsprechend aufbereitete Informationen in ‚Leichter Lesen‘ folgen in Kürze, und auch in englischer Sprache sind zahlreiche Informationen auf unserer Homepage bereitgestellt“, betont Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Auch das Vernetzen mit bereits bestehenden gesicherten Informationen, sowohl im Bereich der Barrierefreiheit als auch mit nationalen und internationalen Organisationen, ist ihm ein wichtiges Anliegen.

Informationsmaßnahmen im Detail: