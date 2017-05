Trübswasser: Geplant ist ein Rückschritt

In Oberösterreich wird gerade das oberösterreichische Antidiskriminierungsgesetz überarbeitet. Die Reaktionen auf den Entwurf sind deutlich.

BilderBox.com

Noch bis zum 17. Mai 2017 ist ein Entwurf zur Überarbeitung des oberösterreichischen Antidiskriminierungsgesetzes in Begutachtung. Die Textgegenüberstellung zwischen aktuellen Gesetz und Begutachtungsentwurf zeigen die geplanten Veränderungen deutlich auf.

Es sollen „Möglichkeiten für eine Verwaltungsvereinfachung genützt werden und das Verfahren für die Stellenbesetzung entschlackt und die Mindestfrist für die Vorlage des Tätigkeitsberichts an die Landesregierung gestrichen werden. Diese kann selbstverständlich den Tätigkeitsbericht dem Landtag zur Kenntnis vorlegen, insbesondere wenn sich daraus interessante Schlussfolgerungen für den Landtag wie zB Anregungen für Gesetzesänderungen ableiten lassen; aus Gründen der Deregulierung soll aber eine generelle Vorlagepflicht entfallen.“ heißt es in den Erläuterungen zum Gesetz, dass die ÖVP-FPÖ Regierung in Oberösterreich beschließen will.

Gunther Trübswasser, Vorsitzender von SOS Menschenrechte, kritisiert die geplanten Veränderungen mit Nachdruck. „Geplant ist ein Rückschritt, der auch internationalen Menschenrechtsstandards widerspricht“, kritisiert Trübswasser gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten und führt Details aus. So werde keine juristische Kompetenz mehr für die Leitung der Antidiskriminierungsstelle verlangt und auch soll es keine öffentliche Ausschreibung mehr geben. Auch die Berichte an den Landtag sollen entfallen.

„Kontrolleinrichtungen sind offenbar nicht sonderlich beliebt“ meint er in Richtung ÖVP-FPÖ Landesregierung und fordert die Novelle zurückzuziehen und eine „den internationalen Menschenrechtsstandards entsprechende“ vorzulegen.

„Der Entwurf kann deshalb in dieser Form nicht akzeptiert werden“, meinte kürzlich auch Volker Frey vom Klagsverband in einer Aussendung. Insgesamt könne er in dem Gesetzesentwurf keinen Willen erkennen, dass das Land Oberösterreich bereit sei, seine Bürgerinnen und Bürger bei Fällen von Diskriminierung wirksam zu unterstützen und die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu wahren.