Was ist schon normal? Neue und ‚alte’ Normalität

Seit ein paar Wochen ist das Leben für uns alle anders geworden.

Es gibt die so genannte Corona-Krise. Eine Krise ist eine schwierige Zeit. Das Coronavirus (danach ist die Krise benannt) ist sehr ansteckend. Wegen der Corona-Krise haben wir vor allem eines gelernt: Wir dürfen nicht mehr alles das machen, was wir eigentlich machen möchten.

Mit der Corona-Krise ist ein neuer Begriff (ein neues Wort) entstanden. Das Wort heißt ‚neue Normalität’. Das bedeutet: Wir müssen uns anders verhalten als vor der Corona-Krise. Wir müssen Abstand halten. Wir müssen Schutzmasken tragen. Wir dürfen nur bestimmte Dinge tun. Andere Dinge sind (zumindest derzeit) verboten.

Nun hat ein bekannter Politikwissenschaftler etwas gesagt. Politikwissenschaft bedeutet: Wir denken über die Regeln unseres Zusammenlebens nach. Der Politikwissenschaftler heißt Peter Filzmaier. Er hat gestern (22.4.2020) folgendes in einer Sendung im Fernsehen (die Sendung heißt Zeit im Bild) gesagt:

„Der Begriff der ‚neuen Normalität’ ist sicherlich gut gemeint.“ Dann hat er weiter gesagt: „Es kann in einer Demokratie nicht normal sein, dass bestimmt wird, wann ich überhaupt wo mit wem hingehen kann. Ob und wie ich meinen Beruf ausübe.“ Und er hat am Schluss gesagt: „… normal ist das sicher nicht.“

Demokratie bedeutet: Wir alle, das Volk, die Gesellschaft, wir sind die Bestimmer. Wir bestimmen, wer in unserem Namen Entscheidungen trifft. Entscheidungen treffen heißt: Wer bestimmt, was wir als Gesellschaft tun wollen und was nicht? Was ist uns als Gesellschaft wichtig, was nicht?

So.

Wenn ich die Aussage von Peter Filzmaier lese, fällt mir dazu folgendes ein:

Viele Menschen mit Behinderungen können sich überhaupt nicht aussuchen, mit wem sie wann wo sein wollen. Weil nämlich Assistenzangebote zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen fehlen. Und weil viele Menschen mit Behinderungen in Heimen wohnen müssen.

Viele Menschen mit Behinderungen können sich nicht aussuchen, ob und wie sie arbeiten und einen Beruf ausüben. Weil es keine gute Schulbildung und keine gute Ausbildung für Menschen mit Behinderungen gibt. Und weil das dann meistens in einer Werkstättenarbeit endet.

Aber da redet kaum jemand darüber. Das ist vielen Menschen komplett egal. Aber für viele Menschen mit Behinderungen ist das die Normalität. Das heißt: Es ist immer so. Und kaum jemanden stört das. Das ist für Menschen mit Behinderungen sozusagen die ‚alte’ Normalität.

Ich finde es gut, dass jetzt viele Menschen über das Wort ‚neue Normalität’ nachdenken.

Eines wäre jedoch wichtig: Denken wir jetzt darüber nach, wem es schon ganz lange und immer noch so geht, dass für jemanden entschieden wird. Dann würden wir aus dieser Corona-Krise vielleicht etwas lernen können – nämlich: Es ist nicht schön, es ist nicht gut und es gehört nicht in eine Demokratie, wenn wir fremdbestimmt werden!