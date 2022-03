30 Jahre Peer-Beratung bei BIZEPS: Der Berater Martin Ladstätter blickt zurück

Per E-Mail teilen

Die Peer-Beratung von BIZEPS startete am 12. März 1992. Hinter der Erfolgsgeschichte von 30 Jahren Peer-Beratung stehen selbstverständlich unsere Beraterinnen und Berater, die uns im Laufe der Zeit begleitet haben, bzw. immer noch begleiten.

BIZEPS

Martin Ladstätter ist seit den Anfängen der Peer-Beratungsstelle im Jahr 1992 dabei. Immer war es ihm wichtig, nicht nur in Leitungspositionen zu sein, sondern auch als Peer-Berater tätig zu sein.

Die Peer-Beratungsstelle von BIZEPS wurde nach dem Vorbild der Selbstbestimmt-Leben-Zentren in den USA gegründet.

Im Rahmen des Kampfes der Behindertenbewegung in den USA, sowie der Gründung des deutschen Selbstbestimmt Leben Dachverbands (ISL) wurde mir klar, wie stark und mächtig die Peer-Beratung für die Behindertenbewegung sein kann.

Wichtig ist für den BIZEPS-Obmann Martin Ladstätter, der ähnliche Erfahrungshintergrund von Beraterinnen und Beratern und der zu beratenden Person.

Wenn Menschen mit Behinderungen von Beraterinnen und Beratern mit Behinderungen unterstützt werden, ist ein größeres Verständnis da, weil beide gleichartige Erfahrungen gemacht haben. Dadurch ist es viel eher eine Beratung auf gleicher Augenhöhe.

Empathie, aktives Zuhören und das Einfühlen in das Gegenüber sind wichtig, um Lösungen für die auftretenden Herausforderungen zu finden. Ein wesentlicher Faktor ist auch, dass man Expertin oder Experte in eigener Sache ist, was bei dieser Beratungsform Voraussetzung ist.

30 Jahre Peer-Beratung sind eine lange Zeit. Bestärkend ist es für Martin Ladstätter vor allem dann, wenn er sieht, dass der Beratungsprozess gelingt: