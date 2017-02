BehindertensprecherInnen „Fia die Fisch?“

Warum entlassen wir nicht unsere BehindertensprecherInnen von SPÖ und ÖVP im Nationalrat? Ein Kommentar.

Diese Frage beschäftigt mich immer wieder, seit ich etwas engagierter in einer NGO arbeite und seither versuche zu verstehen, wie Politik gemacht wird, wie sie funktioniert und warum was funktioniert, wenn´s funktioniert.

Was ich aber auch in den letzten Jahren gelernt habe, ist, dass man einfach, wenn man was erreichen möchte, immer wieder diese Dinge öffentlich und persönlich einfordern muss. Und man darf sich nicht scheuen, sich zu wiederholen.

Das Arbeitsprogramm der Regierung

Der Anlass meines Grolles ist die Veröffentlichung des Arbeitsprogrammes der Bundesregierung für 2017/18. Behindertenpolitische Themen fehlen komplett im Arbeitsprogramm. Die BehindertensprecherInnen lassen Kritik vermissen und stimmen sogar noch bei der Abstimmung im Parlament zu.

Auch wenn damit das Regierungsprogramm 2013 bis 2018 nicht außer Kraft gesetzt ist, so ist es doch zurück-gesetzt. Denn die Schwerpunkte sind anderswo gesetzt.

Die Schlussfolgerung ergibt also, dass jetzt 2 Jahre in der Behindertenpolitik nichts weitergeht, weil diese Themen keine Priorität haben.

Meine naive Frage lautet, wäre das nicht die Arbeit der Behindertensprecher und -sprecherinnen im Parlament gewesen Themen in das Arbeitsprogramm 2017/18 hineinzureklamieren?

Mir fiele da einiges ein: Inklusive Schule und inklusive Ausbildung, Menschen mit Behinderungen als priorotäte Zielgruppe in AMS-Förderprogrammen, bundesweite Regelung für Persönliche Assistenz, Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, Novelierung des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes, damit da endlich ein Recht auf Barrierenbeseitigung hinein kommt, etc.

Fordern, reden, sich wiederholen

So viele Ideen und ich bin nur eine normale Bürgerin mit Behinderung.

Ich gehe davon aus, dass wenn jemand Politiker oder Politikerin ist, sie ihren Beruf verstehen und wissen, was sie zu tun haben, für ihre Resorts-, und die Interessen der Bürgerinnen, die sie vertreten und wenn sie auch nicht gleich durchkommen, so doch fordern, reden, sich wiederholen, fordern, reden, sich wiederholen, … bis irgendwo doch etwas in einem Regierungsprogramm steht, damit man die Regierungsmitglieder beim Wort und in ihre Verantwortung nehmen kann.

Wenn das aber nicht passiert, zu allem geschwiegen wird und man den Eindruck hat, sie wissen gar nicht, was sie fordern sollten, dann verstehen die doch ihren Job nicht – oder?

Ich fühle mich nicht vertreten

In der Privatwirtschaft wären sie schon lange wegrationalisiert worden. Also warum dann ihre Gehälter weiterbezahlen, wenn sie ihren Job nicht tun?

Ich bin dafür, dass die derzeitigen BehindertensprecherInnen abgeschafft werden, oder abgesetzt und Platz gemacht wird für jemanden, der sein politisches Handwerk versteht, von dem ich mich wieder vertreten fühle, mit Wissen über die Materie und Kontakt zu den Leuten, für die er oder sie ins Parlament gesetzt wurde.

Denn untätige Politikerinnen und Politiker sind einfach „fia die Fisch“.