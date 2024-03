FPÖ Burgenland: Norbert Hofer erneut im Rennen um Nationalratswahl

Per E-Mail teilen

Die FPÖ im Burgenland positioniert sich stark für die bevorstehende Nationalratswahl, indem sie Norbert Hofer, einen erfahrenen Politiker und Verfechter für Menschen mit Behinderungen, an die Spitze ihrer Liste setzt.

Parlamentsdirektion / PHOTO SIMONIS

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) im Burgenland hat für die bevorstehende Nationalratswahl im Herbst 2024 erneut Norbert Hofer, den Dritten Nationalratspräsidenten, als ihren Spitzenkandidaten auserkoren.

Diese Entscheidung fiel einstimmig während der Sitzung des Landesparteivorstandes am 15. März 2024.

Neben seiner politischen Karriere ist Hofer auch für seine persönlichen Herausforderungen bekannt; er lebt mit einer Behinderung und hat sich viele Jahre lang als Behindertensprecher der FPÖ im Nationalrat engagiert.

Seine Nominierung unterstreicht seine Bedeutung innerhalb der Partei. Er ist einer der ganz wenigen Abgeordneten mit Behinderungen im österreichischen Parlament.

Hofer, der sowohl als Bundespräsidentschaftskandidat als auch als Bundesparteichef der FPÖ in Erscheinung trat, hat die Partei bereits in den Jahren 2017 und 2019 auf der Bundesliste vertreten und führte zusätzlich die Landesliste im Burgenland an.

Seit 2006 ist er im Nationalrat tätig. Rund 1,5 Jahre war er Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie. Derzeit ist er Dritter Nationalratspräsident.