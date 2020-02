Negativbeispiel Konradinum – Tagung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich und Deutschland

Per E-Mail teilen

Am 13. Februar 2020 fand in Innsbruck die international besetzte Tagung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Österreich und Deutschland mit ca. 140 TeilnehmerInnen statt.

BIZEPS

In ihrem Vortrag beschäftigten sich Mag.a Petra Flieger und a.o. Univ. Prof. i.R. Dr. Volker Schönwiese auch mit dem Thema „De-Institutionalisierung“.

Darunter versteht man den Prozess, „der eine Verschiebung in den Wohnformen und Lebensumständen von Menschen mit Behinderungen vorsieht – von institutionellen oder anderen segregierenden Settings hin zu einem System, das zur gesellschaftlichen Partizipation befähigt – (…) Der Prozess findet sowohl auf politischer, als auch auf sozialer und individueller Ebene statt.“ (Quelle: Bundesmonitoringausschuss: Stellungnahme De-Institutionalisierung. 2016)

Als Negativbeispiel wurde im Vortrag u.a. der Neubau des Konradinums durch das Land Salzburg angeführt. Eine Einrichtung, die es so, nämlich als Heim mit Tagesstätte, gar nicht mehr geben dürfte.

Dieses Konzept kommt einer totalen Institution gleich und widerspricht vollkommen den Erfordernissen der UN-BRK.