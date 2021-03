NÖ: Impfung nicht immer barrierefrei zugänglich

Am 26. Februar 2021 begann in Niederösterreich jene Phase der Impfanmeldungen für Menschen mit Behinderungen und ihre Persönlichen Assistentinnen und Assistenten. Doch wie folgende Geschichte zeigt, wurde anscheinend der Faktor der barrierefreien Zugänglichkeit nicht mitbedacht.

Frau XY [Name ist der Redaktion bekannt] gehört durch ihre Behinderung zur Hochrisikogruppe. Sie hat sich anlässlich des Termins am 26. Februar 2021 mit ihrer Persönlichen Assistentin für die Impfung angemeldet. Um 10:15 bekam sie auch schon einen Termin. Den Rest schildert sie folgendermaßen:

Die Auswahl der Impfstellen war etwas unübersichtlich, es waren alles Arztpraxen von niedergelassenen Ärzten. Schnell was in der Nähe gesucht und gebucht. Gleich am Montag bin ich dran.

Im Nachhinein google ich den Arzt und werde skeptisch, ob er behindertengerecht erreichbar ist. Mein Mann ruft an, um auf Nummer sicher zu gehen. Nein, sind über mehrere Stufen erreichbar. Der Arzt würde zu mir rauskommen, ich kann überdacht in der Einfahrt stehen.