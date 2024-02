Podcast „Die Neue Norm“ zum Thema Ableismus

Zu Gast ist Anne Gersdorff, die mit Karina Sturm das Buch 'Stoppt Ableismus' geschrieben hat.

Andi Weiland

„Ableismus – was bedeutet das eigentlich? Was sind wiederkehrende Muster, wie macht sich Ableismus im Alltag bemerkbar und noch viel wichtiger: Wie lässt sich Ableismus stoppen? Darüber sprechen wir in dieser Episode unseres Bayern 2Podcasts. Zu Gast ist Anne Gersdorff, die mit Karina Sturm das Buch ‚Stoppt Ableismus‘ geschrieben hat.“ So heißt es in der Ankündigung der 47 Ausgabe des Podcast Die Neue Norm.

„Ableismus, also die Diskriminerung von behinderten Menschen, basierend auf Vorurteilen und Stereotypen ist nicht das Gleiche wie Behindertenfeindlichkeit, denn ‚Ableismus ist breiter als Behindertenfeindlichkeit. So wie Rassismus und Sexismus bildet der Begriff nicht nur die Praxis im Umgang mit einer Gruppe ab, sondern auch die gesellschaftlichen Verhältnisse und Strukturen, die diese Praxis hervorbringen.‘ Das schreibt Rebecca Maskos in einem Artikel für die Neue Norm„, heißt es weiter in der Ankündigung des aktuellen Podcast.

Der Link zum Podcast