TimTom

Vom 20. bis 29. Jänner 2019 lädt Elisabeth Löffler in ihrem Soloprogramm zu einer persönlichen und humorvollen Reise in ihre Kindheit ein.

Die Sit-Down-Comedy „Fix me if you can“ erzählt die Geschichte einer Familie auf der Suche nach einem Wunder, einer Familie, die alles unternimmt, um ihrem Kind eine bessere Zukunft zu ermöglichen, eine auf zwei Beinen – soweit die interessante Ankündigung.

Es ist Zeit für eine Sit-Down-Comedy

„Humor ist die beste Möglichkeit, über ernste Dinge zu sprechen“, antwortete Elisabeth Löffler im BIZEPS-Interview auf die Frage, warum sie dieses Programm geschrieben hat und sie ergänzt: „Es gibt schon viele Stand-Up Comedians und ich dachte mir, es ist Zeit für eine Sit-Down-Comedy.“

Wer Elisabeth Löffler schon einmal auf der Bühne gesehen und daher seine Tickets schon hat: Die Vorfreude kann beginnen. Allen anderen sei geraten: Besorgt euch schnell eure Tickets, so lange es noch welche gibt.

Wann kann man das Soloprogramm sehen?

Datum: 20. bis 29. Jänner 2019 um 19 Uhr

Ort: Café 7Stern, Siebensterngasse 31, 1070 Wien

Kartenbestellung: brut Wien, Tel.: 01 / 587 87 74

Gäste, die einen Rollstuhlplatz benötigen, bitte anmelden unter tickets@brut-wien.at

Eine Koproduktion von LizArt Productions und brut Wien.

Aus der Ankündigung: „Reparaturanleitung für eine Person mit Behinderung“