SPÖ fordert mehr ORF-Angebote für gehörlose Menschen

Antrag zum Ausbau der ORF-Angebote für gehörlose Menschen war am 6. Dezember 2018 auf der Tagesordnung des Verfassungsausschusses im Parlament.

Gerhard W. Loub

Der Ausbau von Übersetzungen in Österreichische Gebärdensprache bei ORF-Angeboten war erst vor kurzem wieder Thema bei den Empfehlungen des ORF-Publikumsrats an die Geschäftsführung des ORF – beispielsweise bei der Sendung „Bundesland Heute“.

Wie auf BIZEPS berichtet, existiert das Format „Bundesland Heute“ bereits seit 30 Jahren ohne Untertitel und ohne Gebärdensprachüberseztung. Seit Jahren bemängeln Gehörlosenvertreterinnen und -vertreter dieses Versäumnis des ORF.

SPÖ fordert Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) auf zu handeln

Schon Ende November 2018 brachten die SPÖ Abgeordneten Thomas Drozda und Cornelia Ecker folgenden Entschließungsantrag ein:

Der Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien wird aufgefordert, Gespräche mit dem ORF zum weiteren Ausbau des barrierefreien Zugangs zu den Fernsehprogrammen aufzunehmen. Dabei gilt es sicherzustellen, dass in den gesetzlich vorgesehenen Plan zum Ausbau der Angebote für gehörlose und hörbehinderte Menschen zeitnah eine Übersetzung der Sendung „Bundesland Heute“ in Gebärdensprache aufgenommen wird.

Schon damals hat man eine Zuweisung des Antrags an den Verfassungsausschuss vorgeschlagen. Dieser kann Änderungen des ORF-Gesetzes behandeln.

Am 6. Dezember 2018 war der Entschließungsantrag zum Ausbau der ORF-Angebote auf der Tagesordnung des Verfassungsausschusses. Er wurde aber vertagt – also nicht weiter behandelt. Man wolle ein Gesamtkonzept abwarten, so die Abgeordneten der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ.