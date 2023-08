USA: Neue Regelung fordert barrierefreies WC in Schmalrumpf-Flugzeugen

Das US-Verkehrsministerium setzt einen Meilenstein für die Barrierefreiheit im Flugverkehr.

BilderBox.com

Die Barrierefreiheit im Flugverkehr ist ein wichtiges Thema, das oft übersehen wird. Eine neue Regelung des US-Verkehrsministeriums könnte jedoch einen bedeutenden Fortschritt in diesem Bereich darstellen.

Neue Regelung für barrierefreie Toiletten

Das US-Verkehrsministerium hat am 26. Juli 2023 eine neue Regelung bekanntgegeben. Sie verlangt ein barrierefreies WC in Schmalrumpf-Flugzeugen, die in den USA fliegen. Die Regelung wurde am 33. Jahrestag des Behindertengleichstellungsgesetzes (ADA) in den USA verabschiedet. Die Fluggesellschaften haben zehn Jahre Zeit, um die Anforderungen zu erfüllen.

Die Regelung gilt nur für neue Schmalrumpf-Flugzeuge, die zehn Jahre nach Inkrafttreten der Regelung bestellt oder zwölf Jahre danach geliefert werden. Frühere Entwürfe der Regelung gaben den Fluggesellschaften 18 bis 20 Jahre Zeit zur Umsetzung.

Bedeutung für den Inlandsflugverkehr

Große Flugzeuge mit zwei Gängen, die oft für interkontinentale Flüge verwendet werden, müssen bereits ein barrierefreies WC haben. Schmalrumpf-Flugzeuge werden für die meisten Inlandsflüge in den USA verwendet, daher wird die neue Regelung das Reisen von Menschen mit Behinderungen erheblich verbessern.

Was bedeutet ein barrierefreies WC?

Die Regelung besagt, dass in Schmalrumpf-Flugzeugen mit 125 Sitzen oder mehr ein barrierefreies WC Platz für eine behinderte Person, eine Begleitperson mit dem Bordrollstuhl bieten muss. Als Vergleichswert wird die Statur eines Mannes genommen, der größer als 95 % aller Männer ist. Sie müssen das WC betreten, sich darin bewegen und es verlassen können.

In einfachen Worten: Das WC muss Platz für zwei Erwachsene und einen Bordrollstuhl haben. Es muss genug Platz zum Schließen der Tür und zum Umsetzen auf die Toilette geben. Wie das in der Praxis aussieht, müssen die Fluggesellschaften entscheiden.

Zukunft der Barrierefreiheit im Flugverkehr

Die neue Regelung für barrierefreie WCs ist ein großer Schritt nach vorne. Aber die Umsetzung und weitere Verbesserungen der Barrierefreiheit im Flugverkehr hängen von der Politik ab. Das US-Verkehrsministerium arbeitet an einer Regelung für bessere Schulungen des Personals, das mit behinderten Passagieren arbeitet.