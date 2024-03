Österreichs Erfolge bei den 20. Winter Deaflympics

Per E-Mail teilen

Erfolge bei den 20. Winter Deaflympics in der Türkei - Von Super-G bis Parallelslalom: Österreichs bisherige Triumphe bei den Deaflympics

Österreichischer Gehörlosen Sportverband

Die 20. Winter Deaflympics, die vom 2. bis 12. März 2024 stattfinden, sind ein bedeutendes Ereignis im Gehörlosensport und werden alle vier Jahre vom International Committee of Sports for the Deaf (ICSD) ausgerichtet.

Heuer nehmen 527 Sportler:innen an den Wettkämpfen teil. Bei den Deaflympics in Erzurum, Türkei, haben die 6 Sportler:innen aus Österreich bisher beeindruckende Leistungen erbracht.

Melissa Köck aus Villach stach bisher besonders hervor, indem sie bereits am zweiten Tag Gold im Super-G für Österreich gewann.

Die gehörlose Sportlerin, die bereits zu den Top 3 Behindertensportlerinnen Österreichs des Jahres 2020 gewählt wurde, sicherte sich zudem die Goldmedaille in der Super Kombi und bestätigte damit ihre herausragende Form bei diesen Deaflympics.

Die 1997 geborene Kärntnerin ist eine erfahrene Schifahrerin und bestritt ihre ersten Deaflympics bereits 2015.

Ihr Erfolg wurde von Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser (SPÖ) gewürdigt, der ihre Leistung im Namen der Kärntner Sportfamilie lobte.

Neben Köck sorgten auch andere Athlet:innen aus Österreich für Aufsehen: Raphael Petr gewann die Goldmedaille im Snowboard Parallel Riesentorlauf mit einem beeindruckenden Finallauf, und Lisa Zörweg errang nach hervorragenden Leistungen im Parallel Slalom die Silbermedaille.

Siehe: ORF-Kärnten, 5min.at, ÖGSV, SPÖ-Kärnten