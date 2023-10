Überarbeitete Richtlinie Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz rückwirkend mit Jahresanfang 2023 in Kraft gesetzt

Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz soll die bedarfsgerechte, selbstbestimmte, selbstorganisierte und gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben von Frauen und Männern mit einer schweren Funktionsbeeinträchtigung ermöglichen.

Sozialministerium

„Menschen mit schweren Behinderungen ist der Zugang zum sowie der Verbleib im Erwerbsleben trotz fachlicher Eignung mangels individuellen Unterstützungsangebots erschwert. Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz soll die bedarfsgerechte, selbstbestimmte, selbstorganisierte und gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben von Frauen und Männern mit einer schweren Funktionsbeeinträchtigung ermöglichen“, heißt es in der Einleitung der Richtlinie Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz (PAA) des Sozialministerium.

Das Sozialministerium finanziert PAA seit dem Jahr 2004 österreichweit und die Abwicklung erfolgt über die Landesstelle des Sozialministeriumservice.

Neue Richtlinie online verfügbar

Die Richtlinie wurde im Sommer 2023 fertiggestellt, rückwirkend mit 1. Jänner 2023 in Kraft gesetzt und ist auch auf der Homepage des Sozialministeriums abrufbar. Die aktuelle Richtlinie PAA ersetzt jene Version aus dem Jahr 2021.

Warum ist eine Überarbeitung der Richtlinie PAA notwendig gewesen?

Drei Gründe führten zu einem Bedarf, die Richtlinie Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz deutlich zu überarbeiten: