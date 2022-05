Katrin Neudolt erkämpft bei Deaflympics 2022 Silber in Badminton

„Das große Ziel war eine Medaille und das ist geschafft“, zeigt sich die gehörlose Badmintonspielerin im BIZEPS-Interview erfreut.

Schon 2013 und 2017 wurde sie 9. beim Badminton im Rahmen der Deaflympics, die Olympischen Spiele im Gehörlosensport.

Für die Deaflympics 2022 in Brasilien war sie gut vorbereitet und voll motiviert. „Der Wunsch und das Ziel ist, eine Medaille für Österreich zu holen. Ich habe dem Gewinn einer Medaille bei den Deaflympics die letzten Jahre alles untergeordnet“, verriet sie im März 2022 im Gespräch mit BIZEPS.

Am 11. Mai 2022 stand sie im Badminton-Finale und konnte doppelt feiern. Einerseits war dies ihr Geburtstag – sie wurde 33 Jahre alt. Andererseits konnte sie ihr großes Ziel einer Medaille bei den Deaflympics erreichen. Sie erreichte Silber und musste sich nur im Finale der Inderin Jerlin Jayaratchagan mit 17:21, 18:21 geschlagen geben.

Kurz vor ihrer Rückreise beglückwünschten wir sie zum großen Erfolg und sie erzählte uns.

My Birthday present: Silvermedal at the Deaflympics @deaflympics_icsd @deaflympics2021official

Reached my goal: winning a medal at the deaflympics!

Thank you for your support, congratulations and birthday wishes! pic.twitter.com/dPq8zgQ5AP

— Katrin Neudolt (@cavay) May 12, 2022