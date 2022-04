Sportminister Kogler: Gute Aussichten für den Behindertensport

BIZEPS

„Alle in der Bundesregierung stehen dahinter“, betont Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler im Rahmen einer Pressekonferenz unter dem Titel „Gute Aussichten für Behindertensport – neue Förderoffensive des Sportministeriums“ am 26. April 2022. (Hier können Sie die Pressekonferenz nachsehen)

„Gerade im Sport kann man im Sinn vom Fortschritt Sachen weitertreiben“, hält er fest und hebt den Aspekt der Teilhabe besonders hervor.

Die Präsidentin des Österreichischen Behinderteensportverbandes (ÖBSV), Brigitte Jank, zeigt auf, dass österreichweit über 5.000 Personen mit Behinderungen Sport betreiben. Der ÖBSV unterstützt massiv den Breitensport

Was Bewegungs- und Informations-Coaches leisten, zeigte Viola Lugmayr, ÖBSV-Bewegungs- und Informations-Coach, an dem konkreten Beispiel eines behinderten Jugendlichen in Oberösterreich aus. Sie klärte ausführlich mit ihm ab, welche Sportart ihn anspricht, welche möglich ist, führte und begleitete ihn in einen Sportverband.

„Insgesamt geht es ja – und daher bin ich ja so begeisterungsfähig – was die Betroffene für Begeisterung entwickeln können“, führt Sportminister Kogler auf die BIZEPS-Frage, warum er als Sportminister gerade den Breitensport für so besonders wichtig hält. Zu beachten gilt es laut Kogler aber auch: Beim gut ausstaffierten Breitensport steigen auch die Chancen für den Spitzensport.

Bis 2026 soll es 20 Bewegungs- und Informations-Coaches des ÖBSV (BIC) geben, kündigt Sportminister Kogler an und unterstützt damit ein schon erfolgreich laufendes Projekt des ÖBSV nachhaltig.